Covid-19 en Inde: les oubliés de la vaccination

Un conducteur de cyclo-pousse dans les rues de New Delhi, le 6 avril 2021. (Image d'illustration) REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’épidémie de Covid-19 est hors de contrôle dans le pays de Narendra Modi, avec officiellement plus de 90 000 décès depuis un mois. Pour répondre à cette crise, le gouvernement mise sur la vaccination, élargie depuis deux semaines à tous les adultes de plus de 18 ans. Mais pour recevoir une dose, il faut toujours s’enregistrer en ligne et aller dans un hôpital, ce qui exclut des dizaines de millions de pauvres.