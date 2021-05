Covid-19: le désespoir de nombreux Australiens bloqués en Inde

Il reste encore 9 000 citoyens et résidents permanents australiens bloqués en Inde. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À partir de ce samedi 15 mai, l'Australie organise trois vols de rapatriement pour ses 900 citoyens coincés en Inde et jugés les plus vulnérables. Car comme beaucoup de pays, l'Australie avait mis en place une interdiction de voyage avec l'Inde à cause de la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays depuis plusieurs semaines. Mais il reste encore 9 000 citoyens et résidents permanents australiens bloqués en Inde. Et beaucoup d'entre eux commencent à perdre l'espoir de pouvoir rentrer chez eux bientôt.