Taïwan: Taipei ferme ses bars et lieux de divertissement face à une nouvelle vague de Covid

Singapour, Corée du Sud, ces pays plutôt victorieux face au Covid-19 font aujourd’hui face à une nouvelle vague épidémique. C’est le cas à Taïwan où plusieurs villes du pays viennent de décider la fermeture des bars et des lieux de divertissement après la découverte de foyers de contamination.

Avec notre correspondant à Taipei, Adrien Simorre

Les terrasses des bars du Square rouge dans le centre de Taipei vivent leurs dernières heures. À minuit, comme les salles de sport ou encore les bibliothèques, toutes devront fermer pour une durée indéterminée.

« On s’est dépêché de venir prendre un dernier verre avant que les bars ne ferment ! Ensuite, on va rester sagement à la maison et éviter de sortir. Je pense que c’est important que tout le monde coopère », raconte Chen-Wei, un jeune client de 22 ans.

Entre les mailles du filet...

Le Square rouge se trouve à une centaine de mètres de Wanhua. C’est dans ce quartier populaire de Taipei qu’une dizaine de cas ont été découverts ces derniers jours.

Taïwan avait pourtant réussi à contenir l’épidémie grâce à des quarantaines strictes à l’entrée de son territoire, mais plusieurs cas sont passés entre les mailles du filet.

« On peut dire que le quartier de Wanhua est aujourd’hui devenu un cluster épidémique, dit Tsai Jun-Wei, porte-parole du parti du maire de Taipei. Il y a de nombreuses chaînes de contamination possibles, et nous ne pouvons plus prévoir la diffusion du virus. Donc, nous avons choisi pour la première fois d’installer des stations de dépistage rapides pour que les personnes présentant des symptômes puissent se faire dépister. »

L’épisode est un véritable défi pour Taïwan, où moins de 1% de la population a été vaccinée. Effet collatéral de la crise : tous les créneaux de vaccination sont aujourd’hui complets.

