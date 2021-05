Covid-19 à Taïwan: niveau d’alerte relevé et nouvelles restrictions après une hausse des cas

Après une forte hausse du nombre de cas, Taïwan a élevé le niveau d’alerte pour Taipei et New Taiper City. Le gouvernement a décrété ce samedi 15 mai de nouvelles mesures.

Publicité Lire la suite

Il est désormais interdit de se rassembler à plus de cinq personnes en intérieur et dix à l’extérieur. Les autorités taïwanaises ont décrété ce samedi de nouvelles mesures de distanciation physique pour la capitale et sa région après la confirmation de 180 nouvelles infections au Covid-19, contre 29 cas la veille.

Ces nouvelles mesures interviennent au lendemain de l’annonce de la fermeture des lieux de divertissement et des installations municipales. Seuls les entreprises, les écoles et les bureaux gouvernementaux peuvent rester ouverts.

12 décès depuis le début de la pandémie

Ce pic de contamination inquiète les autorités de ce pays qui a jusqu'ici traversé la pandémie relativement indemne. « Nous suivrons de près dans les prochains jours l'évolution de l'épidémie et adapterons [les fermetures] en conséquence », a déclaré le ministre de la Santé Chen Shih-chung. Taïwan n’a enregistré que 1 500 cas de coronavirus et 12 décès depuis le début de la pandémie.

Un premier pic de nouveaux cas avait déjà eu lieu en février dernier quand la détection d'un cluster dans un hôpital avait entraîné la suspension du célèbre Festival des lanternes pendant le Nouvel An lunaire. Cette flambée avait été rapidement maîtrisée. Cependant, la résurgence actuelle des cas semble plus importante et plus répandue.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne