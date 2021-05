Hong Kong gèle les avoirs du patron de presse pro-démocratie Jimmy Lai

Quasiment un an après l’instauration de la loi sur la sécurité nationale, les autorités locales de Hong Kong ont gelé ce vendredi 14 mai les avoirs du célèbre magnat de la presse Jimmy Lai. Il purge actuellement une peine de prison pour participation à des marches non autorisées.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence De Changy

Les autorités locales hongkongaises ont annoncé ce vendredi qu'elles avaient gelé les avoirs du célèbre magnat de la presse Jimmy Lai. Non seulement ses avoirs dans son groupe de presse, Next Digital, mais aussi l'argent détenu dans trois comptes, ouverts dans des banques locales et liés à des entreprises que l’homme d’affaires possède.

Cette décision intervient alors que les autorités chinoises sont engagées dans une reprise en main musclée de Hong Kong et à quelques semaines du premier anniversaire de l’adoption d’une loi draconienne de sécurité nationale, imposée par Pékin le 30 juin dernier suite aux nombreuses manifestations et émeutes qui ont eu lieu pendant l’été et l’automne 2019.

Au total, l’ensemble des sommes gelées correspondraient à 500 millions de dollars hongkongais (environ 60 millions d’euros), selon le South China Morning Post. Jimmy Lai détient 70 % des actions de son groupe de presse qui publie le quotidien Apple Daily, un tabloïd très populaire.

« Incitation à la haine »

Le mois dernier le commissaire de police hongkongais Chris Tang a accusé l'Apple daily, « d’inciter à la haine ». Des attaques qu’il n’a pas justifiées mais qui ont été interprétées comme un signe que les jours de ce titre sont comptés. De son côté, le patron du groupe, Cheung Kim-hung, a affirmé que cette opération sur les avoirs de Jimmy Lai n’affecterait pas le fonctionnement du journal.

Le magnat de la presse purge actuellement une peine de quatorze mois de prison ferme pour sa participation à des marches non autorisées en 2019. Il est également en attente de plusieurs autres procès, notamment pour « collusion avec des puissances étrangères », l’un des quatre crimes couverts par la loi de sécurité nationale passible de peine de prison à perpétuité.

Le milliardaire de 73 ans irrite depuis longtemps Pékin en raison du soutien de ses journaux au mouvement pro-démocratie à l'origine de manifestations gigantesques en 2019.

