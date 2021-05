Covid-19: à Singapour et en Malaisie, de nouvelles restrictions pour limiter la pandémie

Aucun cas de contamination locale n'y avait été enregistré durant des mois. Mais les cas se multiplient à nouveau à Singapour et en Malaisie où les autorités ont décidé de remettre en place les restrictions imposées l’an dernier. Dès ce dimanche 16 mai, à Singapour, les rassemblements de plus de deux personnes seront interdits. De quoi remettre à plus tard les espoirs de reprise économiques pour les deux tigres asiatiques.

À partir de ce dimanche, à Singapour, les restaurants ne peuvent plus servir de clients sur place. Les rassemblements de plus de deux personnes à l’extérieur seront interdits et des visites à domicile seront limitées à deux convives.

Ces mesures en vigueur jusqu’au 13 juin ressemblent à celles adoptées l’an dernier, lors de la première vague et qui avaient permis d’éliminer tous les clusters locaux. Mais ces dernières semaines, plusieurs foyers épidémiques sont apparus, dont une quarantaine de cas, rien qu’à l’aéroport de Changi.

Le projet « Bulle de voyage » Singapour - Hong Kong repoussé

« Ce virus mutant, très virulent, a traversé nos défenses », a déploré le ministre singapourien des Transports, qui doit à nouveau repousser le projet « bulle de voyage », envisagé entre l’archipel et Hong Kong et dont les réservations pour motifs familiaux ou d’affaires avaient explosé.

Du côté de la Malaisie voisine, on se met à nouveau sous cloche, sous l’effet des premiers cas du variant indien, avec, jusqu’à début juin, l'interdiction des rassemblements et le retour au télétravail quand c’est possible. La même discipline que l’an dernier est demandée par les autorités à la population, car cette troisième vague est plus virulente que les autres.

