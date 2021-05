Les Tesla interdites d'entrée dans certains bâtiments du gouvernement chinois

La méfiance règne entre le pouvoir chinois et Tesla. Selon l’agence Reuters, les personnels de certains bureaux du gouvernement chinois ont été invités à ne plus garer les modèles de la marque à l’intérieur des bâtiments officiels. Et ce, pour des problèmes de sécurité liés aux caméras installées sur les véhicules.