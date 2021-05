Crise politique au Népal: le Parlement une nouvelle fois dissous

Le Parlement a été dissous samedi pour la deuxième fois en cinq mois au Népal, en pleine pandémie de coronavirus, et de nouvelles élections seront organisées en novembre, a-t-on appris de source officielle.sur fond de tensions entre le Premier ministre communiste Khadga Prasad Sharma Oli et ses anciens alliés maoïstes au sein du NCP.

Le Népal est désormais un pays quasiment sans pilote pour plusieurs mois. La présidente Bidhya Devi Bhandari a dissous le Parlement samedi à l'aube. Une décision déjà contestée car, selon un expert en droit constitutionnel cité par l'Agence France presse, avec cette dissolution de la chambre des députés, la présidente « s’est écartée de l’esprit de la Constitution et sa décision pourrait être contestée en justice ».

Question de droit, question aussi de confiance : la présidente est considérée comme proche du Premier ministre. Avec un peu plus de trois ans à la tête du gouvernement, Khagda Prasad Sharma Oli a battu le record de longévité dans le pays. Et c’est aussi le cœur du problème : pour arriver au pouvoir, ce marxiste léniniste avait conclu un accord avec les maoïstes. À eux le parti, à lui le pouvoir pour deux ans et demi, avant d’échanger les rôles. Accord non respecté.

Nommé Premier ministre en 2018, M. Oli disposait d'une majorité des deux tiers au Parlement grâce à une fusion de son parti, le CPN-UML, et du Parti communiste du Népal (Centre maoïste) des anciens rebelles. En décembre dernier, ce sont déjà des tensions au sein du NCP qui avaient provoqué la dissolution du Parlement. Et le Premier ministre ne parvient à rassembler autour de lui une majorité pour former un gouvernement.

Ces jeux de pouvoirs interviennent en tout cas en pleine crise sanitaire grave avec des records de mortalité, des pénuries d'oxygène et de vaccins. Environ 1,5 million de personnes au Népal attendent aujourd’hui une seconde injection d'AstraZeneca. L'approvisionnement de ce vaccin a été interrompu en raison de l'embargo indien.

