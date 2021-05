Covid-19 en Inde: tollé après les propos critiques du roi de l'ayurvéda sur la médecine moderne

Baba Ramdev lors d'une interview à la télévision indienne en mai 2017. AFP - SAM PANTHAKY

L’Inde est l’un des pays les plus endeuillés par la pandémie du Covid-19, le pays vient de dépasser les 300 000 décès rapportés depuis le début de la crise, dont 100 000 déclarés en un mois seulement, lors de la terrible deuxième vague qui vient de frapper le sous-continent. C’est dans ce contexte que l’un des plus célèbres gourous du pays en profite pour critiquer la médecine moderne et promouvoir les remèdes traditionnels et créer un tollé national.