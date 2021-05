Indonésie: le gouvernement traque sur Tik Tok ceux qui insultent les Palestiniens

Le conflit qui oppose les Israéliens et les Palestiniens est aujourd’hui devenu une bataille numérique sur les réseaux sociaux. En Indonésie, un homme risque cher pour avoir traité sur Tik Tok les Palestiniens de « cochons », une illustration de la diplomatie peu cordiale de l’Indonésie envers Israël.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante en Asie du Sud-Est,

Le chef d’accusation retenu contre l’utilisateur de Tik Tok -âgé de 23 ans- est tiré d’une loi assez controversée qui a été utilisée par la police des îles de la Sonde. Elle date de 2008 et punit jusqu’à six années de prison la diffamation et les discours de haine en ligne.

Pour certains observateurs le recours à cette loi est assez flou depuis sa mise en application, et son utilisation est à géométrie variable. Le jeune homme incriminé aujourd’hui a rapidement fait savoir qu’il était désolé, qu’il s’était trompé et voulait en fait insulter les Israéliens mais qu’il avait mal compris qui était qui dans le conflit israélo-palestinien.

Tolérance zéro…

Le cas de cet utilisateur de Tik Tok n’est pas isolé : à l'échelle locale comme nationale, les autorités indonésiennes veulent voir disparaître des plateformes tout contenu qui insulterait les Palestiniens. Une adolescente de l’île de Sumatra a elle été expulsée de son lycée après avoir insulté les Palestiniens sur la même plateforme.

Du côté des autorités, le ministère des Technologies et de l’Information semble lui vouloir saisir ce problème à sa source, en demandant directement à la plateforme Tik Tok de censurer ces messages de haine. Quarante contenus haineux à l’encontre des Palestiniens auraient été repérés par les autorités dans ce pays de plus de 270 millions d’habitants. D’après le porte-parole du ministère, la plateforme chinoise était prête à coopérer

Pour comprendre la tolérance zéro et la réactivité des autorités indonésiennes à l’encontre des contenus critiquant ou insultant les Palestiniens, il faut se reporter à la diplomatie de l’Indonésie, le pays qui compte le plus de musulmans au monde. L’Indonésie n’a jamais eu de relations diplomatiques avec Israël, et sauf motif valable -comme un pèlerinage à Jérusalem souhaité par certains chrétiens minoritaires dans le pays-, les Indonésiens ne sont pas autorisés à se rendre en Israël. Et ces dernières années la position de l’Indonésie vis-à-vis d'Israël n’a pas fléchi, bien au contraire.

Pas de normalisation avec Israël

En 2018, par exemple, l’Indonésie avait interdit d’entrée aux touristes israéliens pour condamner des frappes sur Gaza.

L'année dernière, les États Unis avait essayé de faire reconnaître l’État d’Israël en échange d’un soutien financier. Après des accords avec les Emirats arabes unis, le Maroc et le Soudan, les Américains s’étaient même vantés un peu trop tôt de pouvoir normaliser les liens entre Israël et l’Indonésie, mais ce processus n’a jamais abouti. Selon plusieurs chercheurs, cités par le South China Morning Post cette semaine, le soutien à la Palestine se déporte de plus en plus vers l’Asie du Sud-Est, que ce soit en ligne, où l’Indonésie dispose de centaines de millions de citoyens fort actifs sur les réseaux sociaux, ou sur le plan de la diplomatie.

► À (re)lire: Jérusalem: importante manifestation à Jakarta contre la décision de Trump

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne