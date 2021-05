Covid-19: le variant indien fait son apparition à Singapour

Le variant indien a désormais débarqué à l’aéroport de Singapour où il a réussi à passer toutes les barrières de protection établies par les autorités. L’aéroport de Changi est aujourd’hui le plus grand cluster du pays, et 43% des personnes contaminées avaient reçu au moins une dose de vaccin.

Singapour est un pays qui fait régulièrement office de modèle en termes de gestion du coronavirus. Avec plus de 90% de la population équipée d’un dispositif de traçage, un tiers en partie ou totalement vacciné, et des mesures de distanciations sociales toujours en vigueur, Singapour semblait à l’abri d’une nouvelle vague de contamination, mais l’apparition du variant « indien » a changé la donne.

Avec notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux

Singapour est le pays le plus sûr au monde en ces temps de pandémie, d’après un classement Bloomberg. Pourtant, son ministre de la Santé est loin de se reposer sur ses lauriers : « Nous encourageons fortement toute la population à rester à la maison autant que possible, à ne sortir que lorsque c’est nécessaire, et dehors seuls les groupes de deux personnes sont autorisés. »

Pour le professeur Teo, doyen en santé publique à l’Université nationale de Singapour, la cause de ces inquiétudes ne fait pas de doute : « Nous faisons le séquençage du génome sur tous les nouveaux cas aujourd’hui et c’est évident que la crise actuelle est due au variant B1617. »

L'aéroport de Changi, le plus grand cluster du pays

Ce variant apparu d’abord en Inde a débarqué à l’aéroport de Singapour où il a réussi à passer toutes les barrières de protection établies par les autorités.

« Pendant plus d’un an grâce à nos protocoles à l’aéroport, on a vu très peu de cas, donc cela montre que nos actions marchaient bien, mais un problème est apparu avec des variants comme le B1617 hautement transmissible, et c’est à ce moment-là que nos stratégies de défenses ont cédé », explique ce professeur en santé publique.

L’aéroport de Changi est aujourd’hui le plus grand cluster du pays, et 43% des personnes contaminées avaient reçu au moins une dose de vaccin. Pour le professeur Teo, ce chiffre doit être un rappel : les personnes vaccinées peuvent être contaminées, même si elles demeurent souvent asymptomatiques.

