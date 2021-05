Un écrivain australien détenu et jugé en Chine pour des accusations d'espionnage

Un écrivain australien risque une lourde peine de prison dans son pays natal, la Chine. Ce jeudi doit commencer le procès, à huis clos, de Yang Hengjun. L'ONG Amnesty International juge les chefs d'accusation contre le romancier, dissident et ex-diplomate chinois comme étant « totalement infondés ». L'Australie, dont les relations avec la Chine sont au plus bas, déplore qu'aucune information sur les accusations contre Yang Hengjun n'a été fournie.

À la veille du procès, le quotidien britannique The Guardian a publié des extraits d'une lettre que le romancier australien a dictée à un ami, une lettre au ton combatif. Les 26 mois de détention sans avoir aperçu un seul rayon de soleil et les plus de 300 interrogatoires, parfois les pieds et les mains menottés, ont peut-être eu raison de la santé de Yang Hengjun, mais pas de son moral.

« Je serai résilient face à la souffrance et la torture » et « j’affronterai chaque jour avec dignité », écrit-il dans cette lettre. « Les valeurs et les convictions que nous partageons et que je partage avec mes lecteurs sont plus importantes que mon propre destin. »

Accusé d'espionnage

Jusqu'à ce jour de janvier 2019 où il a été arrêté après son atterrissage à Canton, Yang Hengjun vivait aux États-Unis, militait pour des réformes démocratiques en Chine et écrivait des romans d'espionnage à succès.

Être un espion, c’est justement ce que Pékin lui reproche, sans que l’on sache à quel pays il aurait fourni des informations. L'ancien fonctionnaire au ministère chinois des Affaires étrangère devenu écrivain risque aujourd'hui au moins trois ans de prison. Yang Hengjun pourrait même être condamné à la peine de mort si le tribunal juge qu’il a mis en danger la sécurité nationale.

