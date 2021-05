L'Australie fustige la «détention arbitraire» d'un universitaire en Chine

Le procès de l'écrivain et universitaire australien né en Chine a commencé jeudi 27 mai, mais le tribunal a décidé de reporter le jugement et la condamnation.

Après le report de l'énoncé du jugement dans le procès pour espionnage devant un tribunal de Pékin de Yang Jun, la chef de la diplomatie australienne a dénoncé vendredi la « détention arbitraire » de l'universitaire et écrivain australien né en Chine.

Publicité Lire la suite

« Au vu de nos inquiétudes durables dans cette affaire, dont le manque de détails concernant les accusations et l'enquête dans ce qui a été fourni au Dr Yang et à l'Australie, nous estimons qu'il s'agit d'un exemple de détention arbitraire d'un citoyen australien », a déclaré Marise Payne, la ministre australienne des Affaires étrangères vendredi 28 mai.

Le procès de l'Australien né en Chine, également connu sous son nom de plume Yang Hengjun, a commencé jeudi, mais le tribunal a décidé de reporter le jugement et la condamnation, selon un communiqué de la ministre australienne Marise Payne.

Bien qu'ayant demandé à y assister, l'ambassadeur d'Australie a été interdit d'accès au procès. Une approche « fermée et opaque », a déploré la ministre.

Une journaliste australienne également détenue en Chine

Yang Jun, qui est détenu depuis 2019, est l'un des deux Australiens emprisonnés en Chine pour des accusations d'espionnage dont le cas a été médiatisé, sur fond d'escalade des tensions entre Canberra et Pékin. L'autre est une présentatrice australienne de la chaîne chinoise CGTN, Cheng Lei, détenue depuis août pour avoir « fourni des secrets d'État à l'étranger ».

La ministre australienne a indiqué que des représentants de l'ambassade avaient rencontré Yang Jun vendredi 28 mai pour apporter leur soutien et qu'ils continueront à réclamer le respect de ses droits légaux. « Ce sont des principes établis du processus juridique. Demander leur respect ne revient pas à interférer dans le système juridique chinois », a-t-elle estimé.

Regain de tension

Les relations diplomatiques entre la Chine et l'Australie se sont fortement dégradées depuis que Canberra a demandé une enquête indépendante sur l'origine de la pandémie de coronavirus et exclu le géant des télécoms chinois Huawei de la construction du réseau 5G australien. La Chine a instauré des droits de douane et perturbé l'activité d'une dizaine d'industries clés, comme le vin, l'orge et le charbon, faisant s'effondrer les échanges.

En septembre, deux journalistes australiens avaient précipitamment quitté la Chine après avoir été interrogés par la police au sujet de Cheng Lei.

Pékin a également critiqué Canberra pour avoir perquisitionné les domiciles de journalistes chinois travaillant pour des médias étatiques chinois en Australie, où une enquête est ouverte sur une supposée campagne d'influence occulte.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne