Covid-19: à Hong Kong, un appartement à gagner pour les vaccinés

C'est dans ce complexe résidentiel que se situe l'appartement pour lequel les vaccinés hong-kongais pourront tenter leur chance à la loterie. AFP - ANTHONY WALLACE

Malgré la forte reprise de l’épidémie dans les pays voisins, notamment à Taïwan et Singapour, et malgré la possibilité qui leur est offerte de choisir entre deux vaccins de technologie différente, les Hong-Kongais boudent la vaccination. Mais un groupe de promoteurs immobiliers vient de mettre sur la table un argument auquel un certain nombre de Hongkongais risque d’être sensible.