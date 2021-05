Pakistan: manifestation de soutien pour le journaliste Asad Ali Toor à Lahore

Plusieurs rassemblements ont eu lieu vendredi 29 mai au Pakistan en soutien à Asad Ali Toor, un éminent jeune journaliste et youtubeur pakistanais connu pour ses articles mettant en cause « l’establishment ». Il a été agressé à son domicile à Islamabad par trois hommes armés qui se sont présentés comme des agents des services de renseignement militaires pakistanais.

Avec notre correspondante à Lahore, Sonia Ghezali

Au Pakistan, les journalistes sont souvent la cible d’attaques d’hommes non-identifiés sans que des enquêtes sérieuses soient menées. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 61 journalistes ont été tués dans des attaques ciblées au Pakistan depuis 1992.

Réunis lors d'une manifestation à Lahore, journalistes et militants de la société civile exigent qu’une enquête sérieuse soit menée et la fin de l’impunité pour les agresseurs des journalistes et de ceux qui osent mettre en cause les actions de « l’establishment ».

« Nous savons qui sont ces hommes non-identifiés », scandent les participants du rassemblement à Lahore en soutien à Assad Ali Toor. Derrière une large bannière tenue par les manifestants, Hina Gillani, présidente de la commission des droits de l’homme. « Le problème que nous avons est que les agences de renseignements que nous avons n’ont pas à rendre de compte à qui que ce soit. Leur mission officieuse est de s’en prendre à ceux qui critiquent particulièrement l’establishment militaire. »

« Nous nous battrons jusqu’à ce que la liberté de la presse soit une réalité »

La militante des droits de l’homme depuis 40 ans observe une recrudescence des attaques contre les journalistes.« Ce rassemblement n’est pas qu’un rassemblement de plus. Ils doivent comprendre qu’à chaque fois que nous faisons un rassemblement, nous faisons un pas de plus dans nos efforts pour exposer ceux qui s’en prennent aux journalistes. »

Qamar Bhatti, président du syndicat des journalistes du Penjab n’est tristement pas surpris qu’Asad Ali Toor ait subi une agression. Les journalistes qui dérangent trop sont presque systématiquement agressés explique-t-il. « Parfois, ils utilisent la loi sur la cybercriminalité pour s’en prendre judiciairement aux journalistes, mais le plus souvent ils s’en prennent à eux physiquement. Leur but est de terroriser les journalistes pour qu’ils se taisent. »

« Nous nous battrons jusqu’à ce que la liberté de la presse soit une réalité », se mettent à scander les manifestants.

