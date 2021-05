Le Covid-19 se propage dans les prisons thaïlandaises surpeuplées

La Thaïlande fait face à une explosion de l’épidémie de Covid-19 dans ses prisons et cherche des moyens de contrôler la crise. L'occasion d'une prise de conscience sur les conditions de détention carcérale dans le pays.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Plus de 25 000 détenus ont été testés positifsen quelques semaines, soit près de 8% de la population carcérale. La situation semble désormais hors de contrôle, aggravée par la surpopulation chronique des prisons thaïlandaises.

Les prisonniers dorment à même le sol

Le système carcéral accueille plus de 300 000 détenus, selon la Fédération internationale des droits de l'homme, soit deux fois et demi plus de prisonniers que ses capacités officielles. Les prisonniers dorment à même le sol faute d’espace pour mettre des lits. Selon les mots du ministre de la Justice, Somsak Thepsutin lui-même, il n’y a pas plus d’espace pour dormir en cellule que dans un cercueil. Quasiment impossible donc de séparer prisonniers sains et infectés.

Libération anticipée pour désengorger les prisons

La situation a été révélée par Rung, une jeune activiste politique en faveur de la réforme de la monarchie, libérée de détention préventive en mai, qui a déclaré à la presse qu’elle avait contracté la maladie en prison, forçant de fait les autorités à tester les prisonniers et à révéler une situation qui durait depuis des semaines.

La crise est telle que le ministère songe à accorder une grâce royale à 50 000 prisonniers, notamment qui souffrent de problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables au virus.

