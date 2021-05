Enlèvement de Mia: le Français Rémy Daillet arrêté en Malaisie

Rémy Daillet est suspecté d’avoir financé et organisé l’enlèvement en France de la petite Mia, retrouvée saine et sauve le 18 avril (image d'archives). AFP - REMY GABALDA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cette figure de la sphère complotiste à la maison faisait l’objet d’un mandat d’arrêt français car il est suspecté d’avoir financé et organisé l’enlèvement de la petite Mia. La fillette avait été retrouvée saine et sauve le 18 avril dernier, et depuis Rémy Daillet semblait hors d’atteinte des autorités françaises.