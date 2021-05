Inde: le gouvernement assure que toute la population sera vaccinée d'ici la fin de l'année

En Inde, la 2e vague meurtrière de Covid-19 a ralenti, mais le rythme de contamination continue à être élevé, avec 185 000 cas enregistrés chaque jour. Face à cela, le gouvernement, fortement critiqué, essaie de relancer sa campagne de vaccination. Et il vient d’affirmer que tous les adultes seront vaccinés d'ici à la fin de l’année… Une assurance qui parait peu réaliste.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Le 1er mai, le gouvernement indien a ouvert la vaccination à tous les adultes de plus de 18 ans, rajoutant 520 millions de bénéficiaires d’un coup. Décision précipitée, car moins de la moitié des personnes plus âgées avaient déjà reçu une injection, et il n’y a avait pas assez de doses pour tout le monde. Cela a semé le chaos : ces derniers jours, un grand nombre de villes ont dû arrêter la vaccination des plus jeunes, et même les plus de 45 ans sont maintenant affectés par ces manques.

Vacciner 8 millions de personnes par jour

Cependant, selon le ministre de l’information, Prakash Javadekar, la situation devrait vite s’améliorer : « D’ici décembre, nous disposerons de 2,1 milliards de doses pour vacciner 1,08 milliard de personnes. Elles seront produites en Inde ou importées de l’étranger. Cela veut dire que d'ici à la fin de l’année, l’inde aura vacciné toute sa population. »

Le problème, c’est qu'il ne suffit pas d’acheter des doses - il faut les inoculer : or seulement 4,5% des adultes ont déjà reçu deux doses. Il reste donc environ 900 millions de personnes à vacciner en sept mois. Pour réussir son pari, le gouvernement devrait donc vacciner 8 millions de personnes par jour - un rythme trois fois plus rapide que lors des dernières semaines.

