Sommet climat: engagements et couac à Séoul

Le président sud-coréen Moon Jae-in lors du sommet virtuel su le climat P4G (Partnering for Green Growth), le 31 mai 2021 à Séoul. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Lundi 31 mai s’est clôturé à Séoul le deuxième sommet P4G, Partnering for Green Growth ou partenariat pour une croissance verte. Ce rassemblement virtuel de décideurs du monde entier axé sur la nécessité d’un développement économique inclusif et des partenariats-publics privés a duré deux jours et a finalement débouché sur une déclaration commune, la déclaration de Séoul.