Le président Xi Jinping souhaite améliorer l’image de la Chine

La Chine doit « élargir son cercle d’amis », c’est le président chinois qui le dit. Alors que le président américain Joe Biden entend sortir de « l’isolationnisme Trumpien », Xi Jinping a demandé aux dirigeants communistes de raconter une autre Chine, une Chine « digne de confiance, aimable et respectable ».

avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce n’est pas la première fois que Xi Jinping appelle les médias d’État à montrer une image positive de la Chine. Ce n’est pas non plus la première fois que les cadres du parti et les « experts de haut niveau » sont invités à truster les sommets, les forums et les conférences internationales pour tenter de remporter la bataille du narratif notamment avec les États-Unis.

Sauf qu’ici, l’appel formulé lundi 31 mai dans le cadre du politburo chinois sonne comme un aveu, ou en tous cas comme un constat d’échec.

#Chine: la fin des loups combattants ? “Vous devez trouver le bon discours, c'est-à-dire être confiant mais aussi humble et doux, (et) créer une image d’une… Chine adorable” a déclaré Xi Jinping ce 31 mai 2021. https://t.co/AEmSdOdkTp — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) June 1, 2021

Sortir de l’isolement

Toutes les études en témoignent : la Chine n’a jamais été aussi isolée sur la scène internationale, son image s’est dégradée en Europe, comme en Amérique du Nord, avec un « soft power » au plus bas depuis le passage au capitalisme rouge initiée par Deng Xiaoping. Est-ce pour autant le retour au « cachons nos talents et attendons notre heure » du père de la réforme et de l’ouverture ? Est-ce aussi la fin de la diplomatie des « loups guerriers », ces diplomates chinois mordants et prêts à rivaliser dans la surenchère et les fake news avec les « Faucons » de la diplomatie américaine ? Rien n’est moins certain…

« Sharp power »

Depuis son arrivée au pouvoir Xi Jinping répète régulièrement que « la Chine ne veut pas dominer l’Asie », comme ce fut le cas en 2016 lors du discours pour le 95ᵉ anniversaire du parti communiste chinois, « ni le monde » comme lors des célébrations des 40 ans de la réforme de l’économie chinoise en 2018, qu’il faut trouver le bon ton pour « mieux raconter l’histoire de la Chine » comme il l’affirmait au lendemain de sa prise de fonction en 2013, mais toute son action est axée sur la réaffirmation de la puissance chinoise.

Une « puissance tranchante », « sharp power » propre aux pays autoritaires affirmait le géopoliticien Joseph Nye dans un article de Foreign Affairs à l’opposé de la « puissance douce » ou « puissance intelligente » (« soft power » ou « smart power ») et donc qui suscite appréhension et méfiance de la part de ses partenaires.

