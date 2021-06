Un troupeau d’éléphants errants dans le sud-ouest de la Chine

一群大象在中国云南省峨山县公路上行走2021年5月27日(社交媒体视频图像) via REUTERS - ESHAN COUNTY FANG YUAN CAR CARE

Texte par : RFI

La longue errance a commencé il y a 6 mois… plus de 500 kilomètres pour ce troupeau d’éléphants échappé de sa réserve dans le sud-ouest de la Chine. Les 15 pachydermes ont traversé autoroutes, villes et causé pas mal de dégâts dans les récoltes. Ils s’approchent maintenant de la mégalopole de Kunming et ses 6,6 millions d’habitants.