Cargo coulé au Sri Lanka: Singapour face à la responsabilité du désastre écologique

Le porte-conteneurs MV X-Press Pearl en train de couler près de Colombo, le 2 juin 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le porte conteneur MV X-Press Pearl a partiellement coulé au nord de Colombo, la capitale économique sri-lankaise. Les observateurs s’inquiètent désormais d’une possible marée noire et de ce qui pourrait être la pire catastrophe écologique du Sri Lanka. La cause de l'incident n’est pas encore résolue mais le gouvernement de Colombo a déjà porté plainte contre l’entreprise singapourienne qui possède le cargo. Du côté de Singapour, beaucoup de précautions sont prises pour évoquer cette catastrophe. La question de la responsabilité s’annonce compliquée.