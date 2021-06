À Londres, un «Tribunal ouïghour» examine les persécutions contre la minorité au Xinjiang

Rassemblement de la communauté ouïghoure devant le Parlement britannique à Londres, le 22 avril 2021. AFP - JUSTIN TALLIS

Détentions de masse, stérilisations forcées, surveillance poussée à l’extrême... Les 12 millions de Ouïghours et d’autres minorités turciques du Xinjiang en Chine font l’objet d’une répression sans précédent, justifiée par Pékin par la lutte contre le « séparatisme » et « l’extrémisme religieux ». Un tribunal public indépendant a mené son enquête depuis Londres. Il a collecté et analysé des milliers de documents et entendu de nombreux témoins. Il déterminera lors d’auditions qui commencent ce vendredi 4 juin, si ces violations des droits humains constituent un crime contre l’humanité, voire un génocide.