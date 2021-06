Rohingyas: Amnesty International «préoccupé» par les réfugiés qui fuient l'île de Bhashan Char

Des réfugiés Rohinghya dans le bateau qui les emmènent pour les relocaliser dans l'île de Bhashan Char au Bangladesh, le 29 décembre 2020. AFP - REHMAN ASAD

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Une délégation du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU (HCR) s’est rendue au Bangladesh pendant quatre jours, pour visiter les camps de réfugiés de Cox’s Bazar, où vivent 850 000 réfugiés Rohingyas et l’île de Bhashan Char. Quelque 18 000 réfugiés ont été relogés sur cette île au cours des six derniers mois. Plus de 4 000 d'entre eux se sont rebellés lors de cette visite pour protester contre leurs conditions de vie. Le HCR n'a pas souhaité s'exprimer mais a publié un communiqué et d’autres ONG font part de leurs inquiétudes sur les conditions de vie à Bhashan Char.