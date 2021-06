Pakistan: des dizaines de morts dans un accident ferroviaire

Le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre a fait au moins 40 morts, selon un nouveau bilan provisoire, lundi 7 juin, dans le sud du Pakistan. Des passagers étaient toujours pris au piège sous les débris.

Des images prises sur le vif par des téléphones portables montrent un enchevêtrement de débris métalliques et plusieurs wagons verts des Pakistan Railways renversés.

Le Millat Express qui arrivait de Karachi a déraillé juste avant l'aube à proximité de Daharki, dans le nord de la province du Sind, avant d'être percuté par un autre train qui arrivait en sens inverse de Rawalpindi, a rapporté un porte-parole des Pakistan Railways à l'AFP. Des secours appelés sur place s'employaient à libérer des passagers prisonniers dans l'épave.

Des opérations de secours difficiles

On ne sait pas combien de personnes se trouvaient à bord du train. Un responsable de la police de Daharki, Umar Tufail, a fait état d'au moins 40 morts et de dizaines de blessés.

« Le site (de l'accident) est excentré et nous avons des difficultés à organiser les secours », notamment pour acheminer sur place les équipements appropriés afin de dégager au moins six wagons détruits dans l'accident, a expliqué de son côté le porte-parole des chemins de fer. L'accident s'est produit dans un secteur reculé de la province sur une portion de voies ferrées traversant de riches terres agricoles.

Le président de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, le général Akhtar Nawaz Satti, a annoncé sur la chaîne de télévision privée ARY que l'armée et des forces paramilitaires avaient pu se rendre sur place depuis des bases voisines pour aider aux secours.

Imran Khan ordonne une enquête

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan s'est dit « sous le choc » et a promis une enquête exhaustive. « J'ordonne une enquête complète sur les manquements à la sécurité des chemins de fer », assurait lundi son compte Twitter officiel.

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et des trains de l'époque coloniale, sous l'empire britannique. En 1990 dans la province du Sind, une collision ferroviaire avait tué plus de 300 personnes et blessé 700 autres près de la ville de Sukkur quand un convoi bondé de seize wagons s'était écrasé contre un train de marchandises. Plus récemment, en octobre 2019, au moins 75 personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie de leur train qui se rendait de Karachi à Rawalpindi.

(avec AFP)

