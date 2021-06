Des centaines d'arrestations dans le crime organisé mondial grâce à l'infiltration d'une messagerie

Une opération de police hors normes vient de s’achever en Australie, au terme de laquelle plus de 200 membres d’organisations criminelles ont été arrêtés. Cette enquête de longue haleine, menée conjointement avec le FBI et la police néo-zélandaise, a permis entrer au cœur de ces réseaux criminels en infiltrant une application de messagerie cryptée qui était utilisée dans la cadre d'un trafic mondial de stupéfiants.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

« Aujourd'hui, le gouvernement australien, partie prenante à une opération mondiale, vient de porter un coup très dur au crime organisé. Pas seulement dans ce pays, mais qui aura aussi des répercussions sur tous les réseaux criminels à travers le monde. » Le Premier ministre australien, Scott Morrison, n'a pas caché sa fierté mardi 8 juin quand il a annoncé les résultats de l'opération « Ironside ». Avec le concours du FBI et de la police néo-zélandaise, cette enquête policière de trois ans aura permis d'arrêter plus de 200 membres d'organisations criminelles rien qu'en Australie et d'empêcher plus d'une vingtaine d'assassinats ciblés. Des centaines de personnes ont également été arrêtées hors d'Australie, selon la police locale.

Un coup de filet rendu possible grâce au décodage en temps réel par les polices australiennes, américaines, néo-zélandaises et de plusieurs pays européens de messages échangés par les criminels sur une application de messagerie cryptée baptisée « ANoM », et qui en fait était sous le contrôle du FBI.

« Dans la poche des criminels »

En se plaçant « dans la poche des criminels » pour reprendre l'expression du chef de la police fédérale australienne, les enquêteurs ont ainsi pu déjouer plus de 21 tentatives d'assassinats, saisir plus de trois tonnes de stupéfiants ainsi que 29 millions d'euros en liquide. « C'est un tournant dans l'histoire du maintien de l'ordre australien », s'est félicité le chef du gouvernement australien.

L’avis du Premier ministre australien est partagé par la police néo-zélandaise, pour qui cette opération est « la plus sophistiquée au monde » contre le crime organisé. Trente-cinq personnes ont été arrêtées en Nouvelle-Zélande, tandis qu’aux États-Unis, le FBI na pas encore communiqué les résultats de cette opération.

