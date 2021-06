Taïwan: le secteur des semi-conducteurs victime du Covid-19

Taïwan fait face, depuis la mi-mai, à une reprise de l’épidémie après avoir été épargnée pendant plus d’un an par la pandémie. Elle touche à présent sa célèbre industrie électronique, avec la découverte de « clusters » ces derniers jours parmi les ouvriers migrants. L’épisode pourrait aggraver la pénurie de semi-conducteurs, ce composant à la base de l’industrie électronique mondiale dont Taïwan s'est fait le secret.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Taïwan, Adrien Simorre

Wu Jing-Ru est en colère. La directrice de l’association des travailleurs étrangers de Taïwan (TIWA) alerte depuis des mois sur les conditions de logement des ouvriers de l’industrie taïwanaise, pour la plupart originaires de pays en développement d'Asie du Sud-Est. « On a vu des dortoirs où plus de 100 personnes sont logées par étage. Dans ces conditions, c'est tout simplement impossible de respecter les distances de sécurité ! La pandémie a démarré il y a plus d’un an et le ministère du Travail n’a pris aucune mesure préventive sur le sujet. Si ça continue, ça va être une catastrophe », prévient-elle.

Première touchée, l’entreprise King Yuan Electronics Company (KYEC) a isolé lundi 7 juin quelques 2 000 ouvriers migrants après la découverte d’un cluster dans un dortoir. Au moins 206 de l'ensemble de ses 7 000 employés ont été testés positifs.

Une industrie déjà en tension

L’entreprise joue un rôle crucial dans la chaîne de production des précieux semi-conducteurs taïwanais. Une industrie déjà en surchauffe face à une forte demande. « [L'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique à Taïwan repose] essentiellement sur de la main d’œuvre étrangère. Sans cette main d’œuvre là, l’industrie des semi-conducteurs ne tourne pas, explique Pascal Viaud, directeur de la société de conseil Ubik. C’était déjà tellement tendu [au niveau de la demande] en semi-conducteur, mais là ça va rajouter une couche de complexité sur certains segments, comme par exemple l’automobile. Ça va être un frein à l’ensemble de la chaîne de fabrication. »

La situation est d’autant plus critique que Taïwan manque de vaccins pour faire face à la reprise de l’épidémie. Ces derniers jours, au moins deux autres usines ont rapporté la découverte de clusters parmi leurs ouvriers. Taïwan avait été salué à l'étranger pour l'efficacité de sa réponse initiale à la pandémie, avec l'an passé des contaminations très limitées. Mais l'île a dépassé en un mois la barre des 11 000 cas. Le gouvernement a annoncé lundi que les mesures très strictes de distanciation sociale, parmi lesquelles la fermeture des écoles et des lieux publics, seraient prolongées jusqu'au 28 juin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne