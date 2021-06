Reportage

Afghanistan: mobilisation des ex-interprètes de l’armée américaine

L’ambassade des États-Unis à Kaboul indique avoir reçu près de 18000 demandes de visa en attente, parmi lesquelles des centaines qui ont été déposées par d’anciens employés afghans sur les bases américaines (image d'illustration). AP - Rahmat Gul

Ils étaient entre 150 et 200 ex-interprètes afghans de l’armée américaine réunis ce jeudi 10 juin dans un gymnase à Kaboul pour alerter sur leur sort alors que les troupes américaines quittent progressivement l’Afghanistan. Le retrait total des soldats américains aurait même été avancé au mois de juillet au lieu de septembre. L’association ALBA, Afghans Left Behind Association- L’Association des Afghans abandonnés, qui compte près de 500 adhérents, appelle les États-Unis à évacuer les anciens interprètes et employés des forces américaines en Afghanistan par crainte de représailles des talibans. Ces derniers ont assuré dans un communiqué lundi qu’ils ne leur feraient aucun mal s’ils se repentissent. Une déclaration à laquelle les ex-interprètes des armées étrangères en Afghanistan n’accorde aucune confiance.