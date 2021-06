Birmanie: Aung San Suu Kyi inculpée pour corruption dans un troisième procès

L'ancienne Première ministre birmane de facto est poursuivie dans trois procès différents depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021. AP - Peter Dejong

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire le 1er février, a été inculpée pour corruption, a indiqué jeudi 10 juin le journal officiel The Global New Light of Myanmar. L'ancienne cheffe de facto du gouvernement civil est notamment accusée d'avoir perçu « 600 000 dollars et plusieurs kilos d'or » de pots-de-vins. Elle est aussi poursuivie pour l'utilisation abusive de terres pour la fondation caritative Daw Khin Kyi, qu'elle présidait.