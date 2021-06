Malaisie: une entreprise peut-elle obliger ses employés à se faire vacciner?

Quand le lieu de travail peut être un foyer de contamination au Covid-19 et quand chaque confinement survient avec la peur de la faillite, les entreprises malaisiennes se veulent de plus en plus actrices de la vaccination contre le Covid-19. Ce qui soulève quelques questions en matière de droit du travail.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Être vacciné via son employeur, l'idée s’installe progressivement en Malaisie. Dans le Selangor, la région la plus peuplée et la plus prospère du pays, l’initiative Selangkah Vax permet déjà aux employeurs d’acheter des doses de Sinovac.

Le 19 mai dernier, la députée Siti Mariah Mahmud, conseillère exécutive pour la Santé, les Femmes et l'Émancipation de la Famille, était fière d'en présenter un premier bilan de cette initiative : 3 500 entreprises se sont déjà manifestées pour obtenir des doses et près d’un million de travailleurs ont ainsi été enregistrés.

Cette démarche de vaccination en entreprise n’est pas inédite en Asie du Sud-Est. Dans le pays voisin, l'Indonésie, un patron peut depuis février dernier payer pour fournir des doses à ses employés.

Vide juridique

Mais de la possibilité à l’obligation, la nuance devient mince et commence à faire débat. Notamment depuis la parution d’une étude selon laquelle 70% des employeurs malaisiens interrogés sont favorables à une vaccination obligatoire pour leurs employés.

Pour l’avocat Leonard Yeoh, spécialiste en droit du travail, ce désir s’installe à la faveur d'une zone grise de la loi. « Les lois malaisiennes obligent un employeur à prodiguer un environnement de travail sécurisé. Donc d’un côté, il faut protéger sanitairement les employés, mais de l’autre côté, rappelle l'avocat, aucune loi n’existe qui puisse obliger un employé à se faire vacciner contre le coronavirus. Donc je pense que les entreprises seront un peu coincées par ce vide juridique. »

Vaccins déjà obligatoires pour travailler

Cependant, pour ce qui est des nouvelles embauches, les choses seront sans doute plus facile, note Me Yeoh : « Un dossier de candidature peut inclure une section sur la vaccination anti-Covid-19, et si vous n’êtes pas vacciné, l’entreprise peut choisir de ne pas vous rappeler et il n’y aurait rien d’illégal là dedans. »

Si le vaccin contre le Covid-19 peut donc soulever de nouvelles questions dans les entreprises, en Malaisie certains vaccins sont d’ores et déjà obligatoires pour travailler dans des secteurs spécifiques. Être vacciné contre la typhoïde est par exemple impératif pour tous les employés en contact avec de la nourriture.

Mais dans le contexte actuel de pandémie mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’oppose, elle, aux vaccinations obligatoires.

