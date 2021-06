Le Ravidasvir, nouveau médicament contre l'hépatite C, approuvé en Malaisie

L'hépatite C se transmet par voie sanguine DR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est une avancée historique dans un long combat de la médecine contre l’hépatite C. La Malaisie va utiliser le Ravidasvir pour soigner l'hépatite C, un nouveau médicament qui coûte peu cher et est donc plus accessible pour les pays moins fortunés.