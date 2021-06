Commerce mondial: embouteillages dans les ports chinois

Voilà qui devrait encore contribuer à la hausse du prix du transport maritime. Les cas récents de coronavirus découverts dans le sud-est de la Chine - et les mesures sanitaires qui vont avec - perturbent la chaîne logistique mondiale. Trois mois après la crise de Suez, les porte-containers sont obligés de patienter devant les ports chinois.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Fermeture de docks, manutention limitée, circulation restreinte également pour récupérer et transporter les chargements destinés aux navires, les mesures prises par les autorités sanitaires chinoises provoquent des bouchons devant « l’atelier du monde ». La province du Guangdong, représente toujours près d’un quart des exportations chinoises. C’est aussi et surtout deux des cinq plus grands ports mondiaux.

Les frais d'expédition grimpent

Et les restrictions liées à la découvertes d’une centaine de cas de Covid-19 dans cette province du sud-est de la Chine ont fait grimper les frais d’expéditions et les temps d’attente. Le délai pour que les navires accostent à Yantian, le port de la mégalopole de Shenzhen est passé d’une demi journée à seize jours, un ralentissement du trafic également constaté à Canton. Les chauffeurs de poids lourds doivent présenter des tests négatifs effectués dans les 72 heures, le nombre de jours où les porte-conteneurs sont autorisés à rester dans les ports a également été réduit.

Ruptures de stocks

Après la crise du super porte-conteneur bloquant le canal de Suez en mars dernier, la crise des ports du Guangdong perturbe un peu plus la chaîne d’approvisionnement mondiale déjà largement impactée depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce qui entraîne des coûts pour les entreprises et les consommateurs. Des ruptures de stocks sur les produits made in China et une nouvelle augmentation des tarifs maritimes sont attendues dans les semaines qui viennent.

