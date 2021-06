Inde: faux tests mais vrai scandale autour de la Khumb Mela, immense pèlerinage hindou

Le pèlerinage hindou de la Kumbh Mela attire tous les ans des dizaines de millions de personnes (photo datée de 2019). LightRocket via Getty Images - SOPA Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, les autorités ont découvert que les résultats de plus de 100 000 tests Covid-19 ont été falsifiés lors de l’énorme pèlerinage hindou de la Kumbh Mela où plus de 7 millions de personnes se sont rassemblés pour se baigner dans le fleuve sacré du Gange, au nord du pays. A ce moment-là, les contaminations montaient en flèche et les autorités régionales imposaient aux pèlerins de se faire tester.