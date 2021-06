Inondations: au moins 13 morts au Bhoutan et au Népal après des pluies de mousson

Dans le village de Sindhupalchok, les habitants se sont réfugiés sur les hauteurs pour fuir la montée de la rivière après les pluies de mousson... REUTERS - NAVESH CHITRAKAR

Au moins 13 personnes sont mortes au Bhoutan et au Népal et plusieurs autres sont portées disparues à la suite de pluies de mousson torrentielles qui ont provoqué des glissements de terrain et inondé des habitations.