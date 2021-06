L’Indonésie veut taxer les riches pour faire face à la pandémie

En Indonésie, le gouvernement cherche à augmenter son budget annuel pour faire face à la pandémie et la crise économique qu’elle a provoquée dans le 4e pays le plus peuplé au monde. Pour cela, le Parlement doit voter le budget 2022 qui suggère notamment de prélever 35% des revenus personnels des plus riches. Une piste totalement inédite proposée dans ce pays plutôt connu ces dernières années pour son libéralisme économique.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

C’est en parlant de changements profonds que Sri Mulyani, la ministre de l’Économie indonésienne, a annoncé fin Mai sur YouTube le lancement de la politique budgétaire annuelle. « Le budget de 2022 doit se focaliser sur la reprise socio-économique et il faut pour cela un renforcement des fondations de notre système fiscal, la mise en œuvre de réforme structurelle pour que la reprise soit optimale », assurait la ministre.

À la tête du Forum indonésien pour la justice fiscale, Ah Maftuchan n’a pas été déçu quand quelque jour plus tard, la ministre a annoncé dans la foulée une taxation inédite de 35% pour les personnes gagnant plus de 290 000 euros par an : « J’ai vraiment été surpris et heureux, admet l’homme, car cela fait dix ans qu’on essaie de faire de la fiscalité un débat public mais jusque-là, les niveaux de taxation restaient toujours assez favorables pour les plus riches. »

De manière générale, l’Indonésie demeure encore aujourd’hui l’un des pays d’Asie du Sud-Est avec un niveau d’imposition les plus bas, et les impôts ne représentent que 10% du PIB du pays.

Mais si cette répartition plus équitable de l’imposition que Ah Maftuchan attendait depuis longtemps arrive finalement en pleine pandémie mondiale ce n’est pas un hasard, analyse-t-il. « 2021 c’est l’opportunité de repenser notre système fiscal. Et si on ne le fait pas, 2022 sera vraiment difficile. Car la loi impose à l’État de ne pas dépasser un déficit public de 3% et avec la pandémie, l’année dernière il a atteint 6%. Joko Widodo est certes libéral sur le plan économique, mais il est avant tout pragmatique et la situation est alarmante. »

Dans le contexte morose actuel, l’idée de taxer plus amplement les revenus élevés a également fait son chemin en Indonésie, une majorité d’Indonésiens y seraient désormais favorables. Le pays est également connu pour sa très forte solidarité : il est même considéré comme le plus généreux au monde par le classement Giving Index 2021 qui évalue les pays selon les actions caritatives de leurs citoyens. Difficile cependant de savoir pour l'instant comment cette solidarité générale se conjuguerait ou non avec de plus fortes impositions.

Mais cibler les hauts revenus spécifiquement semble promis à un bel avenir en Indonésie. D’après un rapport de la société de conseil Knight Frank, l’Indonésie est le pays qui devrait connaitre la plus rapide croissance de grandes fortunes dans les 5 prochaines années. Une taxe carbone également prévue par la réforme fiscale en cours pourrait également aider à renflouer les caisses de ce pays qui est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effets de serre au monde.

