Vaccins anti-Covid-19: la Chine passe la barre du milliard de doses administrées

La Chine a désormais administré plus d'un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19, a annoncé dimanche 20 juin le ministère de la Santé à Pékin, sans toutefois préciser le pourcentage de la population ayant reçu une vaccination complète. Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire. Le monde avait passé vendredi 18 juin la barre des 2,5 milliards.

Les Chinois ne s'étaient au départ pas précipités pour se faire vacciner. Le Covid-19 est quasi éradiqué du pays depuis plus d'un an, grâce aux quarantaines obligatoires, aux dépistages massifs ou aux applications mobiles de contrôle des déplacements. Le manque de données initialement disponibles sur les vaccins chinois et des scandales passés de doses frelatées en Chine avaient aussi contribué à refroidir certaines personnes.

Mais le gouvernement et les entreprises ont ensuite adopté une approche plus proactive en poussant fortement les habitants et les employés à se faire vacciner, insistant sur la solidarité nationale et leur devoir de citoyens. À Pékin, certains quartiers affichaient ainsi le pourcentage de vaccinés devant les bâtiments, afin de mettre la pression sur les récalcitrants. Les autorités offrent aussi parfois des bons d'achat ou des œufs pour encourager les vaccinations. Au total, 1,01 milliard de doses ont déjà été administrées, selon le ministère de la Santé.

Vacciner au moins 70% de la population d'ici la fin de l'année

L'apparition ces dernières semaines de quelques cas locaux dans la province très peuplée du Guangdong, dans le sud du pays, a également servi de piqûre de rappel face au risque d'une reprise épidémique. Le ministère de la Santé a par ailleurs fait état dimanche de 23 nouveaux malades en 24 heures. Tous sont cependant des personnes arrivées depuis l'étranger, qui sont de toute façon placées d'office en quarantaine, sans contact avec le reste de la population.

La Chine espère vacciner complètement au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ un milliard d'habitants. Quatre vaccins, tous chinois, sont pour l'instant autorisés : celui du laboratoire privé Sinovac, deux du géant public Sinopharm et un de l'entreprise pharmaceutique CanSino Biologics. Le vaccin de la société allemande BioNTech pourrait également recevoir un feu vert ces prochains mois, notamment grâce à un accord avec un partenaire local.

Seuls deux morts du Covid-19 ont été enregistrés en treize mois en Chine. Les commerces, restaurants et bars ont rouvert dès le printemps 2020 et l'opinion publique est dans l'ensemble très satisfaite de la gestion de la crise par le gouvernement.

