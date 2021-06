Australie: une invasion de souris force l'évacuation d'une prison

L'est de l'Australie est depuis quelques mois victime d'une invasion de souris qui s'attaquent aux habitations et dévorent les récoltes. AP - Rick Rycroft

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis plusieurs mois maintenant, l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud doit faire face a une invasion de souris. Des centaines de milliers de rongeurs qui ravagent les champs et désespèrent les agriculteurs. Mais les fermiers ne sont pas leurs seules victimes. L'une des plus grandes prisons de l’État a dû être évacuée, la prolifération des souris étant telle que les conditions de salubrité ne sont plus réunies.