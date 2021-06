Vaccination record contre le Covid-19 en Inde: les États désormais chargés de distribuer les doses

Centre de vaccination à New Delhi, Inde, le 4 mai 2021. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, plus de 8 millions de personnes ont reçu une dose en une seule journée. Cela vient compenser le retard accumulé ces dernières semaines et arrive le jour où le gouvernement a modifié sa politique d’achat pour la rendre plus efficace.