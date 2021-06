Australie: Sydney se reconfine entièrement avec l'arrivée du variant Delta

La plus grande ville du pays, Sydney, a été placée en confinement ce samedi 26 juin pour une durée de quinze jours. La décision a été prise il y a quelques heures par les autorités locales, qui sont confrontées au variant Delta, qui se transmet beaucoup plus rapidement que la souche originelle du coronavirus.

Les six millions d’habitants de Sydney, la capitale économique de l’Australie, sont de nouveau cloitrés chez eux. Après avoir décrété vendredi le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney, c'est le reste de la ville qui l'a été ce samedi. Un choc pour cette ville qui n’avait pas été entièrement confinée depuis le début de la pandémie, il y a plus d’un an. Mais ça n’est pas non plus complètement une surprise. Depuis quelques jours d’ailleurs, les rues avaient déjà commencé à se vider, rapporte notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse.

Car contrairement aux autres États australiens, qui ont par le passé décrété le reconfinement de villes entières après l’apparition de seulement une poignée de cas, la Nouvelle-Galles du Sud, s’y était jusqu’à présent refusée.

Message suivi par les habitants

Mais le variant Delta, sans mesures drastiques, est bien plus difficile à contenir, d’après Brad Hazzard, le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud : « Nous sommes très préoccupés par la situation actuelle… Le variant Delta de ce virus se transmet dans la communauté bien plus rapidement qu’on n’aurait pu l’imaginer… Il dépend maintenant de nous tous, de le contrer »

Le message a été reçu cinq sur cinq par les Sydneysiders. Avant même le début officiel du confinement, le port du masque dans la rue était déjà redevenu la norme. Et ces derniers jours, le nombre de dépistages réalisés a battu des records.

Recrudescence de nouveaux cas

Dans ce pays, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19, plus de 80 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney jusqu'aux hôtels de quarantaine.

Comme l'Australie, plusieurs pays connaissent une recrudescence de nouveaux cas, au moins en partie liée à la diffusion du variant Delta, déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis quelques semaines.

