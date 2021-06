Covid-19: les autorités indonésiennes accusées de déni sur la pandémie

Avec 20 000 nouveaux cas quotidiens, la pandémie de coronavirus a atteint des sommets jamais atteints en Indonésie cette semaine. Ce nouveau record serait dû au variant Delta et aux voyages dans le pays, interdits mais effectués par beaucoup au moment de l’Aïd. Des chiffres qui seraient bien en deçà de la réalité pour les observateurs qui critiquent un déni de réalité en Indonésie.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

C’est une pandémie que le gouvernement indonésien n’a longtemps pas voulu voir. Alors que les premiers cas apparaissaient dans tous les pays voisins en février 2020, le ministre de la Santé était confiant. « Ici, la situation est sous contrôle et nous restons en bonne santé grâce aux prières de tout un peuple, de toute la nation indonésienne », affirmait-il alors.

Un an et demi plus tard, pour l’épidémiologiste Najmah, le déni de réalité est toujours là, amplifié par les leaders religieux : « Certains leaders expliquent la pandémie par une prétendue islamophobie. Ils disent : "Regardez les mosquées sont fermées, mais on peut aller au marché. Il a été interdit de fêter l’Aïd en famille, mais les travailleurs chinois, eux, peuvent rentrer dans le pays". Et pour la plupart des personnes qu’on a interrogées, la mort est dans les mains de Dieu. Si l’on meurt, c’est qu’il l’a voulu, pas à cause du virus. »

Et du côté du gouvernement, le peu de tests pratiqués aide à faire oublier le virus. « Les résultats obtenus, très minimes, sont utilisés pour faire véhiculer l’idée que le coronavirus n’est pas si dangereux. Ils permettent aussi aux autorités de faire taire les critiques, et de se concentrer sur l’agenda économique », ajoute-t-elle.

Pour certains observateurs, le nombre de malades serait à multiplier par 22 pour s’approcher de la réalité.

