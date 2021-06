Cachemire: un attentat frappe une base militaire indienne proche de la frontière pakistanaise

Deux explosions successives ont frappé une base militaire indienne dans la région disputée du Jammu-et-Cachemire, a une quinzaine de kilomètres de la frontière pakistanaise, dans la nuit de samedi a dimanche. Cet attentat, qui n’a pas fait de morts, survient deux jours après une réunion entre le Premier ministre indien nationaliste hindou Narendra Modi et une dizaine de hauts responsables politiques du Cachemire.

Avec notre correspondant à New Delhi, Antoine Guinard

Deux membres de l’armée de l’air indienne ont été blessés lorsque deux bombes ont explosé à six minutes d’intervalles au sein de l’aéroport militaire de Jammu, la capitale d’été du Cachemire indien, aux alentours d'1h40 du matin ce dimanche .

Les autorités indiennes s’inquiète toutefois du modus operandi inédit de cet attentat qui a eu recours à l'utilisation de drones chargés d’explosifs. Ce serait une première en Inde, qui a été frappée par de nombreux attentats terroristes ces 30 dernières années.

New Delhi soupçonne des militants séparatistes cachemiriens ou une organisation terroriste pakistanaise d’avoir orchestré cet attentat. Il survient a peine deux jours après la rencontre entre le Premier ministre Indien Narendra Modi et une délégation de responsables politiques du Cachemire, qui a dégelé les relations entre New Delhi et cette région disputée par le Pakistan.

Cette rencontre était considérée comme une main tendue par le gouvernement Modi, très critiqué ces dernières années pour sa politique envers cette région a majorité musulmane en proie au séparatisme.

En Août 2019, le gouvernement Modi avait révoqué le statut spécial d’autonomie constitutionnelle dont jouissait le Cachemire depuis l’indépendance. Une mesure unanimement décriée par l’opposition et l’ensemble des Cachemiriens

