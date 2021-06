D'intenses combats opposent les forces de sécurité afghanes aux talibans autour de Kunduz

En Afghanistan, les violences font rage dans le Nord-Est. Les talibans qui encerclent la capitale provinciale de Kunduz se livrent à d’intenses combats avec les forces de sécurité afghanes. Les combats de ces derniers jours ont jeté des milliers de personnes sur les routes. RFI a pu s’entretenir avec des personnes toujours sur place.

À trois mois du retrait total des troupes étrangères, les talibans enchaînent les conquêtes. Après avoir pris le contrôle des postes-frontières avec le Tadjikistan voisin, les insurgés étendent leur influence dans le nord-est de l’Afghanistan : une cinquantaine de districts sur les 370 que compte l’Afghanistan, notamment à la frontière de ce que fut l’URSS, sont passés sous leur contrôle.

Les combats de ces derniers jours ont jeté des milliers de personnes sur les routes. Plus de 5 000 familles ont fui Kunduz au cours de ces derniers jours. La ville est déjà tombée brièvement aux mains des talibans en 2015 et en 2016.

Le bruit des tirs et des explosions retentit de façon presque ininterrompue dans Kunduz, explique au téléphone à notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali, une femme médecin sur place, qui souhaite rester anonyme.

« La situation est terrible dans Kunduz, affirme-t-elle. Les talibans sont dans tous les districts. Les tirs que vous entendez-là sont à 10 minutes seulement de chez moi, dans le centre-ville*. »

Le médecin nous explique ne pas avoir pu se rendre à l’hôpital où elle travaille aujourd’hui à cause des combats. Les hôpitaux reçoivent de nombreux blessés. Plusieurs personnes succombent à leurs blessures avant d’arriver aux urgences, dit-elle. Elle voudrait fuir, mais il est trop tard.

« Je voudrais aussi partir mais je ne peux plus car la route vers Kaboul est trop dangereuse maintenant, assure-t-elle. On m’a avertie que je risquais de me retrouver coincée au milieu des tirs. Je ne peux plus aller nulle part car il y a des combats tout autour. »

Certains habitants ont pris les armes selon elle pour appuyer les forces de sécurité afghanes à la peine. Des frappes aériennes seraient par ailleurs menées par les Américains contre les positions des talibans. Ces derniers dénoncent des provocations de la part des États-Unis et menacent de représailles.

*Propos traduits par Jamail Baseer

