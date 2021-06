Covid à Taïwan: l'industrie électronique enferme ses travailleurs migrants

À Taïwan, cet archipel de 24 millions d’habitants situé au large de la Chine, depuis la reprise de l’épidémie il y a un mois plusieurs entreprises du célèbre secteur électronique interdisent de sortie leurs ouvriers migrants. Des décisions jugées illégales par les ONG.

Avec notre correspondant à Taipei, Adrien Simorre

Cela fait un mois que Danielle n’est pas sortie librement. Cette ouvrière philippine travaille dans le secteur des semi-conducteurs, dont Taïwan est le leader mondial.

Elle est aujourd’hui confinée dans un dortoir où s’entassent plus de 500 ouvriers. « On ne peut pas sortir pendant notre jour de repos hebdomadaire, raconte-t-elle, et le soir, ils surveillent le temps que l’on met pour rentrer de l’usine. C’est injuste, car les ouvriers taïwanais ne sont pas concernés par ces mesures ! »

Menace de licenciement

Taïwan n’impose aucun confinement à sa population. Mais la découverte de cas de Covid-19 parmi les 400 000 ouvriers migrants du secteur industriel a effrayé les entreprises. Plusieurs ont choisi d’enfermer leurs travailleurs étrangers, parfois sous la menace de licenciement.

« La majorité des ouvriers migrants sont aujourd'hui interdits de sortie, explique Lennon Ying Dah Wong, de l’association Serve the people. Ces décisions n’ont aucun fondement légal, c’est de la pure discrimination. Je crains que ces interdictions se poursuivent, même si la situation épidémique s’améliore. »

Le gouvernement n’a apporté aucune condamnation ferme à ces interdictions, tout juste a-t-il promis d’inspecter les dortoirs pour vérifier leur conformité. Une décision que réclamaient les ONG depuis le début de la pandémie.

