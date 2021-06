Inde: poursuites contre Twitter après la diffusion d'une carte d'un Cachemire indépendant

En Inde, la police a engagé des poursuites préliminaires contre de hauts responsables indiens de Twitter. Olivier DOULIERY AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, rien ne va plus entre Twitter et le gouvernement. Ce mardi 29 juin, la police a engagé des poursuites préliminaires contre de hauts responsables indiens de l’entreprise américaine : un groupe nationaliste s’était plaint après la publication sur Twitter d’une carte présentant la région du Cachemire, disputée entre l’Inde et le Pakistan, comme un État indépendant.