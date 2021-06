100 ans du PCC: une cérémonie entourée de mystère et de restrictions sanitaires

Le régime chinois s’apprête à célébrer demain jeudi 1er juillet le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) et le premier congrès de 1921. La cérémonie, place Tiananmen, à Pékin, sera sous haute sécurité et les restrictions sanitaires sont drastiques. Pour y accéder les journalistes doivent passer la nuit dans une chambre de quarantaine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Vaccin chinois, deux tests PCR et une nuit en hôtel de quarantaine pour les invités triés sur le volet... À l’image de la Chine, la place Tiananmen est une île ce mercredi 30 juin et le sera plus encore demain pour le grand spectacle à la gloire du Parti communiste triomphant.

Le sac du centenaire « esprit pionniers » et autres goodies remis aux journalistes accrédités, vaccinés et testés Covid pour les célébrations des 💯 ans du PCC. Une nuit dans un hôtel de quarantaine, avant le départ en bus demain 1er juillet à l’aube, pour la place Tianamen… pic.twitter.com/6yT78M08Mn — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) June 30, 2021

Les fenêtres des chambres de l’hôtel des médias sont verrouillées, les ascenseurs ne fonctionnent que si on appelle des personnels masqués. Et au restaurant, les tables bruissent de questions : il y aura un défilé aérien certes, mais encore ? On parle en revanche de grands tableaux historiques, mais est-ce que les écoles participeront ? Et puis, quel sera le dress code ? Faut-il être habillé en tenue sombre comme le laissaient entendre certains au contrôle de sécurité à l’accueil ? Et est-ce qu’on peut emmener un tabouret ? Car l’attente risque d’être longue avant le discours du président chinois.

Départ à trois heures du matin

Le départ est prévu à trois heures du matin en bus de l’hôtel et après ? Mystère… Pour accéder au centre du pouvoir rouge, non loin du Grand palais du peuple, mais aussi du grand portrait de Mao sur la façade de la Cité interdite, la liste des restrictions est longue comme le bras, mais concernant le programme, c’est encore la surprise !

Les médias d’État promettent simplement de « grandes célébrations » à la hauteur d’un « anniversaire très important ».

