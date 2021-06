Birmanie: le gouvernement en exil auditionné par le Sénat français

Cinq mois après le coup d'État militaire en Birmanie, les plus hauts responsables du gouvernement birman en exil appellent à l'aide. Après leur audition à l'Assemblée nationale française la semaine dernière, ils étaient entendus ce mercredi 30 juin par les sénateurs français.

Le gouvernement birman en exil ne se fait pas d'illusions. À elle seule, la résistance birmane n'arrivera pas à déborder la junte, ni à mettre fin aux exactions de l'armée. C'est à la communauté internationale d'agir, exhorte-t-il.

« Il faut que vous mettiez des mots sur les agissements des militaires, coupables de crimes contre l'humanité et que vous renforciez les sanctions visant les secteurs du gaz et du pétrole, deux activités stratégiques contrôlées par les généraux », insiste l'opposition.

Sur le plan diplomatique, les responsables entendus au Sénat demandent à la France et à ses partenaires européens une reconnaissance rapide et formelle du gouvernement en exil, afin de renforcer la pression sur le régime.

Ils s'alarment aussi de la situation humanitaire en Birmanie. L'économie s'effondre, le système de soins ne tient pas, l'insécurité alimentaire s'installe et déjà plus d'un million de civils ont été forcés de quitter leur foyer. « Nous avons besoin de votre aide, lancent-ils aux sénateurs français. Il s'agit d'une lutte entre la démocratie fédérale et la dictature militaire, entre la justice et l'injustice, entre le bien et le mal ».

