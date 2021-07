Hong Kong: un an après la loi sur la sécurité nationale, une baisse drastique des libertés

Depuis l’entrée en vigueur de la « Loi sur la préservation de la sécurité nationale », il y a un an, le 30 juin 2020, les Hongkongais ne reconnaissent pas leur ville et se sentent bâillonnés. Un régime de plus en plus policier s’impose. Reportage sur place avec des jeunes qui ont tenté de s’opposer à cette nouvelle loi imposée par Pékin à sa région administrative spéciale, longtemps réputée pour la grande liberté de pensée et d’entreprendre qui y régnait.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Il y a un an jour pour jour, Gotham, 18 ans, avait osé braver l’interdiction de manifester contre la nouvelle loi de sécurité nationale. Un an plus tard, quand on le rencontre dans un café de Hong Kong, il se souvient de ce moment qui a bouleversé sa vie et de cette loi qui a transformé sa ville. « Le 1er juillet 2020, c’est la première fois de ma vie que je me suis fait arrêté par un policier », constate-t-il.

Gotham a été acquitté, faute de preuves. Mais son meilleur ami est inculpé pour émeute. Il espère à présent être accepté dans une école d’infirmier, un diplôme qui lui permettra peut-être plus tard d’émigrer.

« Il faut juste garder le silence »

La manière dont Hong Kong a évolué en un an ne lui convient pas. Pas plus qu’elle ne convient à Christine et Yiu, deux jeunes aspirantes institutrices

« On a plus aucune liberté d’expression, et même plus de liberté de la presse. Nos libertés ne cessent de diminuer », assure Christie. « Si vous voulez rester à Hong Kong, il faut juste garder le silence. C’est la seule manière de faire : se taire. Hong Kong est en train de devenir la Chine, cet endroit est… comment dire, vraiment en train de mourir », déplore Yiu.

Dans ce contexte extrêmement déprimant, les Hongkongais sont de plus en plus nombreux à envisager l’exil.

► À lire aussi: Hong Kong: ouverture du premier procès lancé en vertu de la loi sur la sécurité nationale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne