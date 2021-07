Thaïlande: l'île de Phuket s'ouvre avec beaucoup de restrictions aux touristes vaccinés

Après plus d’un an de fermeture, le pays rouvre ses frontières ce jeudi 1er juillet sans quarantaine aux touristes vaccinés. Il s’agit d’un projet pilote qui ne concerne que l’île de Phuket, au sud de la Thaïlande. La réouverture est sujette néanmoins à beaucoup de restrictions.

Avec notre envoyée spéciale à Surat Thani, Carol Isoux

Près de 500 touristes sont attendus dès aujourd’hui en provenance d’Israël, d’Abu Dhabi et du Qatar. Leur retour est attendu avec impatience par les commerçants thaïlandais dans un pays dont l’économie dépend lourdement du tourisme, mais aussi avec un peu d’angoisse alors que le pays fait face à une troisième vague sans précédent du Covid-19.

En plus de leur certificat de vaccination, les touristes entrants devront se soumettre à trois tests PCR et ne seront pas libres de quitter l’île. C’est une réouverture en demi-teinte donc qui fait craindre aux professionnels du tourisme que le projet n’ait pas l’effet escompté sur l’économie thaïlandaise.

« Les touristes vont choisir d'autres destinations »

« Il y a des problèmes importants avec ce plan, explique Kim Andersen, directeur de l’un de plus importants tour opérateurs de Bangkok. D’abord, il a été annoncé en dernière minute donc les opérateurs n’ont pas eu le temps de communiquer, de vendre des voyages. Et surtout, les touristes doivent prendre sur leur temps de vacances pour aller se faire tester, ce qui n’est pas très agréable. Et en plus, ils doivent payer pour ces tests. Donc, je pense que les vacanciers vont choisir d’autres destinations avec moins de restrictions comme les Seychelles, les Maldives, la Grèce ou les Caraïbes. »

En fonction du succès de l’opération Phuket « bac à sable », le pays prévoit une réouverture totale à l’automne prochain.

