Covid-19: l'Australie réduit drastiquement les arrivées d'étrangers sur son territoire

Après une semaine au cours de laquelle l’Australie a été rattrapée par le variant Delta, le gouvernement vient d’annoncer un plan de sortie de pandémie, qui prévoit notamment une réduction drastique des arrivées depuis l’étranger. Tandis que la ville de Sydney est toujours soumise à un confinement strict.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Pour réduire les risques de contamination, l’Australie, dont les frontières sont fermées depuis maintenant seize mois, vient de choisir de se couper encore un peu plus du monde. À partir du 14 juillet, seulement 3 000 personnes par semaine seront autorisées à entrer sur le territoire, et ce pour au moins jusqu’à la fin de l’année.

Une stratégie d’endiguement qui constitue la première phase d’un plan de sortie de pandémie, présenté vendredi par le Premier ministre Scott Morrison. Ce plan prévoit trois autres étapes, qui se traduiront par un allègement progressif des restrictions, jusqu’à un retour à la normale et à la réouverture totale des frontières.Pour passer d’une étape à l’autre, il faut que le taux de vaccination atteigne un certain seuil.

Le problème, c’est que ces seuils n’ont pour l’instant pas été définis. Et qu’aucun objectif daté n’a non plus été fixé.

Un flou sans doute volontaire et qui s’explique par la lenteur extrême de la campagne de vaccination en Australie, où à peine 7% de la population est à ce jour totalement vaccinée

