Covid-19: l’Australie face à une recrudescence des cas et à des stocks de vaccins limités

En Australie, tout le monde ou presque se tourne vers le seul vaccin disponible à ce jour, celui fabriqué par Pfizer, mais les stocks, très limités, sont pris d’assaut (image d'illustration). AFP - JOSEPH PREZIOSO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Largement épargnée par la pandémie de Covid-19, l’Australie est aujourd’hui rattrapée par le variant Delta et les mauvais choix du gouvernement concernant la politique vaccinale. La plus grande ville du pays, Sydney, est toujours soumise au confinement et sur place, la chasse au vaccin a même été comparée au film Hunger Games par le ministre de la Santé local, Brad Hazzard.